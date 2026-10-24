В специях и приправах обнаружены азокрасители группы Судан

«В рамках государственного контроля Национальное агентство продовольствия в сентябре отобрало 44 образца специй и приправ в различных торговых точках по всей стране с целью выявления в пищевой продукции азокрасителей группы Sudan. Лабораторное исследование проводилось в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.

По информации Национального агентства продовольствия Грузии, в специях и приправах обнаружены азокрасители группы Sudan. Как отмечается в сообщении ведомства, из-за выявленных нарушений хозяйствующим субъектам запретили реализацию указанной пищевой продукции. Речь, в частности, идёт о сванской соли и красном перце.

Красный перец (дата изготовления: 21.05.2026, минимальный срок годности: 21.05.2028) — производитель ООО «Beyza Gida San Tic». Обнаружены Sudan I и Sudan IV.

Сванская соль (дата изготовления: 21.05.2026, минимальный срок годности: 21.05.2028) — производитель ООО «Игоети» (идентификационный код: 432549361; адрес: Каспский район, село Игоети). Обнаружены Sudan I и Sudan IV.

Приправа для фарша (дата изготовления: 29.06.2026, минимальный срок годности: 29.06.2028) — производитель ООО «Даби» (идентификационный код: 401946392; адрес: Диди-Лило, хозяйство Варкетили). Обнаружен Sudan Red G.

Сванская соль (дата изготовления: 15.09.2026, минимальный срок годности: 15.09.2027) — производитель ООО «НТК 2016» (адрес: Кобулетский район, село Кведа-Квирике, въезд в Бобоквати). Обнаружен Sudan I.

В связи с указанными нарушениями хозяйствующим субъектам запрещена реализация перечисленной пищевой продукции. Под надзором Национального продовольственного агентства проводится изъятие и отзыв специй и приправ с рынка.

Агентство призывает потребителей не использовать указанную пищевую продукцию, если они её приобрели.

Красители группы Sudan в пищевых продуктах в естественном виде не встречаются. Они относятся к группе искусственных азокрасителей и не являются разрешёнными пищевыми добавками. Использование в пищевой продукции красителей Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Sudan Orange G, Sudan Red G, Sudan Red 7B и Sudan Red B запрещено.

В рамках государственного контроля безопасности пищевой продукции, основанного на оценке рисков, в 2026 году запланировано лабораторное исследование 177 образцов пищевой продукции различных категорий на содержание красителей группы Sudan. По состоянию на сегодняшний день в текущем году Национальное продовольственное агентство отобрало 94 образца специй и приправ. Запрещённые красители обнаружены в пяти образцах», — говорится в сообщении.