В Зугдиди строят современный комплекс для размещения отходов — проект реализуют при поддержке Германии

Строительные работы идут активными темпами. Ожидается, что в ближайшее время регион получит современный объект, предназначенный для безопасного размещения отходов.

В Зугдидском муниципалитете продолжается строительство нового регионального объекта для размещения твёрдых бытовых отходов, который будет соответствовать международным экологическим стандартам.

Турецкая подрядная компания Atlas İnşaat привлекла специалистов по грунтам. Сейчас эксперты исследуют глину и подбирают наиболее подходящую технологию её укладки, чтобы обеспечить надёжную защиту окружающей среды.

С ходом строительства ознакомились заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Соломон Павлиашвили, государственный уполномоченный в Самегрело — Земо-Сванети Давид Верава, мэр Зугдиди Давид Кодуа и директор Компании по управлению твёрдыми отходами Грузии Михаил Гоголидзе.

Проект реализуется в рамках программы комплексного управления твёрдыми отходами при финансовой поддержке немецкого банка развития KfW.

Новый объект должен улучшить систему обращения с отходами в регионе и снизить риски загрязнения почвы и подземных вод.