В Вене задержали уроженок Грузии, содержавших подпольную косметологическую клинику
В Вене задержали двух уроженок Грузии, содержавших нелегальный косметологический кабинет на съемной квартире. Об этом сообщает пресс-служба города Вены.
Задержание произошло 19 октября прямо во время оказания услуг клиентам. Следствие утверждает, что женщины проводили инъекционные и другие косметологические процедуры без необходимых разрешений.
Во время обыска, проведенного с санкции прокуратуры, правоохранители обнаружили ампулы с ботулотоксином и гиалуроновой кислотой, рецептурные обезболивающие препараты, шприцы и другие медицинские принадлежности, а также несколько тысяч евро наличными.
Задержанным вменяют незаконное осуществление медицинской деятельности и нарушения миграционного законодательства.
Австрийские правоохранители отмечают, что организация подпольных косметических и хирургических кабинетов на съемных квартирах превратилась в устойчивый теневой бизнес. Зачастую процедуры проводят врачи-эмигранты из стран Восточной Европы, не имеющие права на медицинскую практику на территории Евросоюза.
В феврале 2025 года в Вене полиция задержала 35-летнего косметолога из Грузии. Он проводил подтяжку лица в съемной квартире без необходимой лицензии. Расследование началось после того, как 58-летнюю пациентку доставили в реанимацию с глубокими резаными ранами в области ушей, шеи и подбородка. По данным следствия, во время процедуры у женщины возникли проблемы с дыханием, а попытка ввести ей неизвестный препарат ухудшила ее состояние.
Власти Вены призывают граждан проверять квалификацию специалистов и наличие необходимых разрешений перед проведением медицинских и косметологических процедур.
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