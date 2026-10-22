В Вене задержали уроженок Грузии, содержавших подпольную косметологическую клинику

Во время обыска, проведенного с санкции прокуратуры, правоохранители обнаружили ампулы с ботулотоксином и гиалуроновой кислотой, рецептурные обезболивающие препараты, шприцы и другие медицинские принадлежности, а также несколько тысяч евро наличными.

Задержание произошло 19 октября прямо во время оказания услуг клиентам. Следствие утверждает, что женщины проводили инъекционные и другие косметологические процедуры без необходимых разрешений.

В Вене задержали двух уроженок Грузии, содержавших нелегальный косметологический кабинет на съемной квартире. Об этом сообщает пресс-служба города Вены.

Задержанным вменяют незаконное осуществление медицинской деятельности и нарушения миграционного законодательства.

Австрийские правоохранители отмечают, что организация подпольных косметических и хирургических кабинетов на съемных квартирах превратилась в устойчивый теневой бизнес. Зачастую процедуры проводят врачи-эмигранты из стран Восточной Европы, не имеющие права на медицинскую практику на территории Евросоюза.

В феврале 2025 года в Вене полиция задержала 35-летнего косметолога из Грузии. Он проводил подтяжку лица в съемной квартире без необходимой лицензии. Расследование началось после того, как 58-летнюю пациентку доставили в реанимацию с глубокими резаными ранами в области ушей, шеи и подбородка. По данным следствия, во время процедуры у женщины возникли проблемы с дыханием, а попытка ввести ей неизвестный препарат ухудшила ее состояние.

Власти Вены призывают граждан проверять квалификацию специалистов и наличие необходимых разрешений перед проведением медицинских и косметологических процедур.