В Грузии приостановили работу пекарни и мясного предприятия: инспекторы нашли нарушения пищевой безопасности

В селе Ахалшени инспекторы проверили пекарню компании «Иловато-111». На предприятии выявили критические нарушения требований пищевой безопасности, в связи с чем его деятельность была приостановлена.

Национальное агентство продовольствия Грузии выявило нарушения на нескольких предприятиях пищевой промышленности в Аджарии и Тбилиси. В ходе проверок обнаружены критические несоответствия требованиям безопасности, проблемы с прослеживаемостью продукции и продукты с истёкшим сроком годности.

Тбилиси: нарушения на мясном и молочном производствах

На предприятии по производству мясной продукции «Атом 2020», расположенном на улице Гудаути, 7, зафиксировали серьёзные нарушения. В частности, не соблюдались требования, позволяющие отслеживать происхождение продукции. Работу предприятия также приостановили.

Кроме того, нарушения выявили ещё на двух производствах:

«Никора» — на мясном производстве по адресу улица Агладзе, 32, в холодильнике № 4 обнаружили продукцию с истёкшим сроком годности.

«Саамо» — на молочном производстве на улице Гудаути, 7, также выявили просроченные продукты.

Всю обнаруженную продукцию с истёкшим сроком годности опечатали. В дальнейшем её уничтожат в соответствии с установленными законодательством процедурами.

Контроль сроков годности и возможность отследить происхождение продуктов — базовые условия безопасности пищевого рынка. Нарушения в этих сферах затрагивают не только производителей, но и каждого покупателя, который ежедневно приобретает мясную, молочную и хлебобулочную продукцию.

Сообщить о нарушениях пищевой безопасности можно по горячей линии 1501.