В клиниках Грузии выявили 100%-ную наценку на 400 медицинских услуг

Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии в ходе изучения рынка медицинских услуг выявило около 400 услуг, по которым фиксируется значительный рост цен, — об этом заявил председатель агентства Ираклий Леквинадзе.

По его словам, ведомство изучило около 170 стационарных медицинских учреждений. Мониторинг находится на завершающей стадии, и окончательные результаты будут опубликованы до конца года.

«Мониторинг рынка медицинских услуг находится на завершающей стадии. В скором времени мы опубликуем окончательные результаты в этом направлении. На данном этапе могу сказать, что нами исследовано около 170 стационарных учреждений, в рамках чего, например, по 2022 году мы изучили до 13 000 медицинских услуг. Из 13 000 медицинских услуг около 400 относятся к такому типу, где произошло удорожание цен. У нас также имеется ранжирование в процентах, по показателю наценок, где именно зафиксирована наценка в 100% и более на эти 400 наименований медицинских услуг. И в настоящее время мы рассматриваем конкретные направления — из чего может складываться указанная высокая наценка. Полагаем, что картина будет очень интересной», — заявил Леквинадзе.