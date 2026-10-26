В клиниках Грузии выявили 100%-ную наценку на 400 медицинских услуг
Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии в ходе изучения рынка медицинских услуг выявило около 400 услуг, по которым фиксируется значительный рост цен, — об этом заявил председатель агентства Ираклий Леквинадзе.
По его словам, ведомство изучило около 170 стационарных медицинских учреждений. Мониторинг находится на завершающей стадии, и окончательные результаты будут опубликованы до конца года.
«Мониторинг рынка медицинских услуг находится на завершающей стадии. В скором времени мы опубликуем окончательные результаты в этом направлении. На данном этапе могу сказать, что нами исследовано около 170 стационарных учреждений, в рамках чего, например, по 2022 году мы изучили до 13 000 медицинских услуг. Из 13 000 медицинских услуг около 400 относятся к такому типу, где произошло удорожание цен. У нас также имеется ранжирование в процентах, по показателю наценок, где именно зафиксирована наценка в 100% и более на эти 400 наименований медицинских услуг. И в настоящее время мы рассматриваем конкретные направления — из чего может складываться указанная высокая наценка. Полагаем, что картина будет очень интересной», — заявил Леквинадзе.
Как пояснил глава агентства, рынок медицинских услуг в целом является низкоконцентрированным, и конкуренция между клиниками существует, однако высокие наценки на отдельные услуги требуют дополнительного изучения.
«Если взять рынок в целом, он конкурентный. Показатель концентрации низкий, что демонстрирует: рынок низкоконцентрирован, и конкуренция между клиниками реально существует. Тем не менее может быть ряд медицинских услуг, где подобные вопросы выходят на первый план», — сказал он.
Как заявил Леквинадзе bm.ge, вывод о возможных антиконкурентных действиях будет сделан после того, как агентство изучит обоснованность высоких наценок и затраты на оказание услуг.
«Заранее сказать об этом не могу, это будет зависеть от того, что именно выявится, когда мы перейдем к анализу затрат конкретно в этой части сегмента — будут ли обоснованы существующие высокие наценки или нет. Мы предполагаем, что завершим данный мониторинг до конца года», — отметил Ираклий Леквинадзе.
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