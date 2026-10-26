В Грузии 13 человек обвиняются в мошенничестве с государственной землёй

Общая площадь незаконно присвоенных участков превышает 11,9 тысячи квадратных метров, а их стоимость — 1,025 млн лари.

По версии следствия, обвиняемые использовали поддельные документы и ложные сведения, чтобы зарегистрировать государственную землю в частную собственность.

Обвинения предъявлены по четырём уголовным делам о незаконном присвоении государственных земельных участков, сообщила Следственная служба Минфина Грузии.

Самая крупная афера, по данным следствия, произошла в тбилисском районе Глдани. Восемь обвиняемых зарегистрировали на себя государственную землю площадью 2 тысячи квадратных метров стоимостью 733,8 тысячи лари. Все эти участки уже перепроданы.

Другие эпизоды выявлены тоже в Глдани, а также муниципалитете Аспиндза на юге Грузии и регионе Мцхета-Мтианети.

Следователи также сообщили, что предотвратили попытку незаконного присвоения ещё 10,3 тысячи квадратных метров государственной земли стоимостью более 150 тысяч лари.

По предъявленным обвинениям предусмотрено до девяти лет лишения свободы.