В Грузии 13 человек обвиняются в мошенничестве с государственной землёй
Обвинения предъявлены по четырём уголовным делам о незаконном присвоении государственных земельных участков, сообщила Следственная служба Минфина Грузии.
По версии следствия, обвиняемые использовали поддельные документы и ложные сведения, чтобы зарегистрировать государственную землю в частную собственность.
Общая площадь незаконно присвоенных участков превышает 11,9 тысячи квадратных метров, а их стоимость — 1,025 млн лари.
Самая крупная афера, по данным следствия, произошла в тбилисском районе Глдани. Восемь обвиняемых зарегистрировали на себя государственную землю площадью 2 тысячи квадратных метров стоимостью 733,8 тысячи лари. Все эти участки уже перепроданы.
Другие эпизоды выявлены тоже в Глдани, а также муниципалитете Аспиндза на юге Грузии и регионе Мцхета-Мтианети.
Следователи также сообщили, что предотвратили попытку незаконного присвоения ещё 10,3 тысячи квадратных метров государственной земли стоимостью более 150 тысяч лари.
По предъявленным обвинениям предусмотрено до девяти лет лишения свободы.
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