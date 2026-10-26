В Грузии двух мужчин приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство на глазах у жены

Районный суд Мцхета приговорил двух мужчин к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Трагедия произошла 10 марта 2026 года в селе Бага муниципалитета Душети.

Как установил суд, двое мужчин из мести напали на потерпевшего и выстрелили в него из огнестрельного оружия прямо на глазах у его супруги.