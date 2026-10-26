В Грузии двух мужчин приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство на глазах у жены
Районный суд Мцхета приговорил двух мужчин к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
Трагедия произошла 10 марта 2026 года в селе Бага муниципалитета Душети.
Как установил суд, двое мужчин из мести напали на потерпевшего и выстрелили в него из огнестрельного оружия прямо на глазах у его супруги.
Убийство было совершено с особой жестокостью. Полученные ранения оказались смертельными.
Кроме того, действия нападавших создали угрозу жизни и здоровью жены погибшего, которая находилась рядом.
После преступления мужчины скрылись, однако 14 марта их задержали сотрудники полиции.
Суд признал обоих виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершённом группой лиц, с особой жестокостью, повторно и способом, создающим опасность для окружающих.
По информации Генеральной прокуратуры Грузии, суд полностью согласился с представленными обвинением доказательствами.
Окончательный приговор — пожизненное лишение свободы для каждого из осуждённых.
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