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В Грузии двух мужчин приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство на глазах у жены

Районный суд Мцхета приговорил двух мужчин к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Трагедия произошла 10 марта 2026 года в селе Бага муниципалитета Душети.

Как установил суд, двое мужчин из мести напали на потерпевшего и выстрелили в него из огнестрельного оружия прямо на глазах у его супруги.

Убийство было совершено с особой жестокостью. Полученные ранения оказались смертельными.

Кроме того, действия нападавших создали угрозу жизни и здоровью жены погибшего, которая находилась рядом.

После преступления мужчины скрылись, однако 14 марта их задержали сотрудники полиции.

Суд признал обоих виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершённом группой лиц, с особой жестокостью, повторно и способом, создающим опасность для окружающих.

По информации Генеральной прокуратуры Грузии, суд полностью согласился с представленными обвинением доказательствами.

Окончательный приговор — пожизненное лишение свободы для каждого из осуждённых.

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