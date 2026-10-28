В Кахетии задержан разыскиваемый по делу об убийстве на свадьбе
Сотрудники департамента полиции Мцхета-Мтианети Министерства внутренних дел Грузии задержали ранее судимого по обвинению в умышленном убийстве.
Информацию распространяет Министерство внутренних дел Грузии.
«Следствием установлено, что обвиняемый 27 октября текущего года во время словесной перепалки нанёс молодому мужчине ножевое ранение в область грудной клетки на территории, прилегающей к одному из ресторанов, расположенных в селе Лиси, после чего скрылся с места происшествия.
Раненый мужчина скончался вскоре после того, как был доставлен в медицинское учреждение.
В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители по горячим следам задержали обвиняемого в Кахетии, в Сигнахском районе.
Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства.
Следствие ведётся по статье 108 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет», — говорится в информации.
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