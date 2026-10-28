В Кахетии задержан разыскиваемый по делу об убийстве на свадьбе

Сотрудники департамента полиции Мцхета-Мтианети Министерства внутренних дел Грузии задержали ранее судимого по обвинению в умышленном убийстве.

Информацию распространяет Министерство внутренних дел Грузии.

«Следствием установлено, что обвиняемый 27 октября текущего года во время словесной перепалки нанёс молодому мужчине ножевое ранение в область грудной клетки на территории, прилегающей к одному из ресторанов, расположенных в селе Лиси, после чего скрылся с места происшествия.