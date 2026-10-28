На территории «труб» в парке Рике могут построить объект площадью более 67 тысяч кв. м

Тбилисская мэрия начала рассматривать предложение о застройке территории «труб» в парке Рике. На этом этапе решается, какие условия будут действовать для будущего строительства. Согласно поданной документации, заказчик предлагает распространить на весь участок режим общественно-деловой зоны, пишет в соцсети юрист и бывший депутат парламента Грузии Ираклий Абесадзе.

Как указано в документах, заказчик – Омер Кирачи, турецкий бизнесмен и директор компании Rike Dom LLC, которой принадлежали «трубы».

Площадь земельного участка составляет 14 591 кв.м, а расчётная площадь застройки с учётом коэффициента К2 – 67 761 кв.м. По словам Абесадзе, на данном этапе заказчик не представил никаких исследований.