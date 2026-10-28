На территории «труб» в парке Рике могут построить объект площадью более 67 тысяч кв. м
Тбилисская мэрия начала рассматривать предложение о застройке территории «труб» в парке Рике. На этом этапе решается, какие условия будут действовать для будущего строительства. Согласно поданной документации, заказчик предлагает распространить на весь участок режим общественно-деловой зоны, пишет в соцсети юрист и бывший депутат парламента Грузии Ираклий Абесадзе.
Как указано в документах, заказчик – Омер Кирачи, турецкий бизнесмен и директор компании Rike Dom LLC, которой принадлежали «трубы».
Площадь земельного участка составляет 14 591 кв.м, а расчётная площадь застройки с учётом коэффициента К2 – 67 761 кв.м. По словам Абесадзе, на данном этапе заказчик не представил никаких исследований.
Абесадзе считает, что запрос на строительство объекта такой площади без необходимой документации требует тщательного публичного обсуждения и привлечения специалистов. Он также указывает, что, согласно распоряжению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе от 6 мая 2026 года, на территории допускается реализация гостиничного проекта. По мнению бывшего депутата, это также может предусматривать открытие казино, ресторанов и других сопутствующих заведений.
Абесадзе призвал мэрию обеспечить полноценное публичное обсуждение предложения инвестора.
В настоящее время на территории ведётся демонтаж «труб». Согласно приказу Службы архитектуры мэрии Тбилиси, работы должны завершиться до 25 декабря.
«Трубы» в парке Рике были построены во время правления «Единого национального движения» и на протяжении многих лет оставались нефункционирующими. В 2022 году государство продало их с шестой попытки за 10,02 млн лари.
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