Южная Африка возбудила уголовное дело против экспортера баобабов в Грузию

«К сожалению, стресс, перенесенный этими уникальными растениями, имел последствия, и через 6–7 месяцев после посадки в грузинскую почву все восемь баобабов засохли», — писали они в то время.

Ранее деревья баобаба уже экспортировались в Грузию со скандалом, где впоследствии погибли. В 2024 году все восемь деревьев баобаба, ввезенные в 2023 году из Кении в Шекветили-Дендрологический парк, основанный миллиардером, основателем правящей партии «Грузинская мечта», бывшим премьер-министром и любителем деревьев Бидзиной Иванишвили, погибли на следующий год. Парк обвинил в судьбе деревьев оппозиционную политическую партию «Единое национальное движение» (ЕНД).

Пять крупных баобабов — вида, произрастающего в Африке и способного жить до 2 000 лет, — остаются на складе в Дурбане (ЮАР), пока власти расследуют возможные нарушения в связи с их планируемым экспортом в Грузию, сообщил OC Media владелец склада. Деревья предназначались для экспорта в Грузию, однако не имели действующей лицензии, заявили в Департаменте лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР (DFFE). В настоящее время департамент возбудил уголовное дело против экспортера, имя которого не разглашается.

«Деревья были выкопаны в местном муниципалитете Лепхалале, округ Ватерберг, провинция Лимпопо, и планировались к экспорту в Грузию, Европа», — заявили в DFFE относительно деревьев в Дурбане.

Департамент сообщил, что «27 июля 2026 года экспортер обратился в Департамент за лицензией, охватывающей изъятие, владение, сбор, транспортировку, экспорт и покупку пяти охраняемых деревьев».

Однако «заявление было отклонено 31 июля 2026 года, поскольку данный вопрос является предметом уголовного расследования, и Департамент не будет выдавать лицензию задним числом для узаконивания предположительно незаконных уголовных деяний».

«Заявитель подал апелляцию 8 августа 2026 года, которая в настоящее время находится на рассмотрении у администратора апелляций».

Владелец склада, компания Africa Global Logistics (AGL), сообщила OC Media, что «когда их вниманию открылись опасения по поводу нормативной документации», они «остановили планируемую отгрузку».

В AGL заявили, что они «не являются владельцем, экспортером или держателем разрешения на деревья и не принимали участия в их извлечении из почвы или перемещении из Лимпопо. Ответственность за получение и поддержание необходимых лицензий, разрешений и нормативных одобрений лежала на владельце и экспортере».

DFFE пока не назвала лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, владельца или экспортера, однако заявила, что любой, кто вовлечен в «владение, сбор, изъятие, транспортировку, экспорт, покупку или продажу» таких деревьев, «виновен в правонарушении первой категории».

Владелец склада сообщил OC Media, что «AGL сотрудничает с соответствующими органами и продолжит это делать. Никаких уголовных обвинений против AGL в связи с этим делом предъявлено не было. Поскольку вопрос остается предметом продолжающихся процессов, AGL не будет комментировать поведение или правовую позицию любой другой стороны».

Доктор Сара Вентер, основательница фонда Baobab Foundation, оценила, что деревья, сфотографированные местным изданием Daily Maverick, которое первым сообщило о находке, были «вероятно, в возрасте от 200 до 300 лет, весьма вероятно».

«Взрослый баобаб часто достигает зрелости только через 200 или 300 лет. Так что это очень медленнорастущие деревья» — что является одной из причин, почему изъятие деревьев из их естественной среды обитания может наносить такой вред.

«Они живут 2 000 лет, понимаете, если вы извлекаете баобаб из его среды — скажем, дереву около 200 или 300 лет, вы фактически изымаете ресурс из этой среды, который мог бы находиться там еще 1 000 лет».

Она также подчеркнула потери для местных жителей и экономики при отсутствии этих деревьев: «они используют плоды в пищу, используют семена […] для собственных лекарств и волокон, для еды, они также используют кору для плетения матов и корзин».

«Люди способны собирать эти плоды сотнями лет, не повреждая дерево, и эти плоды перерабатываются и превращаются в порошок баобаба. Если вы погуглите порошок баобаба, вы увидите, что это суперфуд, он продается сейчас по всему миру как суперфуд, он используется в качестве ингредиента в напитках, соках, йогуртах, шоколаде, знаете — в оздоровительных напитках, энергетиках и тому подобном».

«Что действительно ценно в этом — поскольку дерево растет только в Африке, выгода от этого возвращается местным людям, так что сбор и продажа плодов — это очень важный доход для многих местных жителей».

Вентер выразила обеспокоенность по поводу обращения с баобабами в Грузии, несмотря на то, что эти суккулентные деревья технически «очень легко выкорчевать и пересадить в другом месте».

«У Грузии не было хорошего опыта поддержания жизни этих деревьев в самой Грузии», — сказала она, ссылаясь на восемь деревьев, погибших в 2024 году.

Владелец склада сообщил OC Media, что пока деревья будут оставаться на складе в Дурбане.

«AGL не уполномочена перемещать или выпускать их до тех пор, пока соответствующие нормативные и уголовные процессы не будут завершены, и не может предпринимать односторонние действия, которые могут вступить в конфликт с указаниями властей или повлиять на эти процессы. AGL обеспокоена сохранением деревьев и будет соблюдать любые законные указания компетентных органов относительно их ухода, перемещения или изъятия».