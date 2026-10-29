Иностранец пытался тайно ввезти в Грузию золото на полмиллиона лари в носках

На таможенном пропускном пункте «Садахло» на границе с Арменией пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии незадекларированного золота в Грузию. Об этом сообщает Служба доходов Минфинана страны.

По данным ведомства, гражданин иностранного государства пытался пронести через таможенный контроль 1 707 граммов золотых слитков различного размера, спрятав их в своих носках и обуви.

Согласно заключению экспертизы, общая таможенная стоимость изъятого драгоценного металла составила 576 585 лари (около $225 тысяч).

Материалы дела передали компетентным органом для проведения расследования и дальнейшего правового реагирования.