Иностранец пытался тайно ввезти в Грузию золото на полмиллиона лари в носках
На таможенном пропускном пункте «Садахло» на границе с Арменией пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии незадекларированного золота в Грузию. Об этом сообщает Служба доходов Минфинана страны.
По данным ведомства, гражданин иностранного государства пытался пронести через таможенный контроль 1 707 граммов золотых слитков различного размера, спрятав их в своих носках и обуви.
Согласно заключению экспертизы, общая таможенная стоимость изъятого драгоценного металла составила 576 585 лари (около $225 тысяч).
Материалы дела передали компетентным органом для проведения расследования и дальнейшего правового реагирования.
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