В одном из магазинов Марнеули ранили мужчину — подозреваемый задержан

Сотрудники Марнеульского районного управления Департамента полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одно лицо. Об этом сообщает Министерство ВД.

По их информации, следствие установило, что обвиняемый в одном из магазинов, расположенных в муниципалитете Марнеули, на почве взаимной размолвки, применив холодное оружие, нанес мужчине тяжкое телесное повреждение и скрылся с места происшествия.

«Пострадавший мужчина был помещен в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи. В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали лицо, обвиняемое в совершении преступления, по горячим следам. Орудие преступления — нож изъято в качестве вещественного доказательства.

Следствие ведется по статье 117 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», — говорится в распространенной информации.