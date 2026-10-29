В одном из магазинов Марнеули ранили мужчину — подозреваемый задержан
Сотрудники Марнеульского районного управления Департамента полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одно лицо. Об этом сообщает Министерство ВД.
По их информации, следствие установило, что обвиняемый в одном из магазинов, расположенных в муниципалитете Марнеули, на почве взаимной размолвки, применив холодное оружие, нанес мужчине тяжкое телесное повреждение и скрылся с места происшествия.
«Пострадавший мужчина был помещен в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи. В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали лицо, обвиняемое в совершении преступления, по горячим следам. Орудие преступления — нож изъято в качестве вещественного доказательства.
Следствие ведется по статье 117 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», — говорится в распространенной информации.
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