В Тбилиси проходит конференция Европейской сети энциклопедий
При поддержке Министерства образования, науки и молодежи Грузии 29-31 октября 2026 года в Тбилиси проходит конференция Европейской сети энциклопедий (EEN).
Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе открыл конференцию и поздравил участников с 60-летием со дня основания редакции Грузинской энциклопедии.
На мероприятии также выступили заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония, главный редактор Грузинской энциклопедии Зураб Абашидзе и президент Европейского энциклопедического союза Бруно Краич.
Трехдневная конференция посвящена 60-летию создания Главного научного редакционного совета Грузинской энциклопедии, в ней принимают участие представители 15 европейских стран.
Главный научный редакционный совет Грузинской энциклопедии был создан 16 марта 1966 года под руководством Ираклия Абашидзе. На протяжении шести десятилетий он играет важную роль в сборе и распространении академически обработанных знаний об истории, науке, культуре и общественной жизни Грузии.
Энциклопедия «Грузия» предоставляет читателям исчерпывающую информацию о стране и грузинском народе, представляя Грузию в мировом историко-культурном контексте. Наряду с традиционной издательской деятельностью, в последние годы также развивалось цифровое направление энциклопедии, и была создана грузинско-английская электронная энциклопедия.
Вступление в Европейскую сеть энциклопедий предоставляет грузинской энциклопедии важную возможность для участия в международном профессиональном сотрудничестве, обмена опытом и совместного обсуждения современных информационных вызовов.
Ещё в разделе «Разное» Все →
В Ереване в рамках CBD COP17 прошло мероприятие по вопросам защиты биоразнообразия Грузии
В столице Армении Ереване в рамках 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) состоялось тематическое мероприятие…
Иностранец пытался тайно ввезти в Грузию золото на полмиллиона лари в носках
На таможенном пропускном пункте «Садахло» на границе с Арменией пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии незадекларированного золота в…
В одном из магазинов Марнеули ранили мужчину — подозреваемый задержан
Сотрудники Марнеульского районного управления Департамента полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел задержали по обвинению в умышленном…
На территории «труб» в парке Рике могут построить объект площадью более 67 тысяч кв. м
Тбилисская мэрия начала рассматривать предложение о застройке территории «труб» в парке Рике. На этом этапе решается, какие условия будут действовать…
Адвокат задержан в Грузии по обвинению в мошенничестве
Сотрудники департамента Генеральной инспекции Министерства внутренних дел Грузии в результате проведённых оперативных мероприятий и следственных…
В Кахетии задержан разыскиваемый по делу об убийстве на свадьбе
Сотрудники департамента полиции Мцхета-Мтианети Министерства внутренних дел Грузии задержали ранее судимого по обвинению в умышленном убийстве.…