На мероприятии также выступили заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония, главный редактор Грузинской энциклопедии Зураб Абашидзе и президент Европейского энциклопедического союза Бруно Краич.

Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе открыл конференцию и поздравил участников с 60-летием со дня основания редакции Грузинской энциклопедии.

При поддержке Министерства образования, науки и молодежи Грузии 29-31 октября 2026 года в Тбилиси проходит конференция Европейской сети энциклопедий (EEN).

Трехдневная конференция посвящена 60-летию создания Главного научного редакционного совета Грузинской энциклопедии, в ней принимают участие представители 15 европейских стран.

Главный научный редакционный совет Грузинской энциклопедии был создан 16 марта 1966 года под руководством Ираклия Абашидзе. На протяжении шести десятилетий он играет важную роль в сборе и распространении академически обработанных знаний об истории, науке, культуре и общественной жизни Грузии.

Энциклопедия «Грузия» предоставляет читателям исчерпывающую информацию о стране и грузинском народе, представляя Грузию в мировом историко-культурном контексте. Наряду с традиционной издательской деятельностью, в последние годы также развивалось цифровое направление энциклопедии, и была создана грузинско-английская электронная энциклопедия.

Вступление в Европейскую сеть энциклопедий предоставляет грузинской энциклопедии важную возможность для участия в международном профессиональном сотрудничестве, обмена опытом и совместного обсуждения современных информационных вызовов.