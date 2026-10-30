НАП приостановило производство на предприятиях в Тбилиси, Аджарии и Шида-Картл

Инспекторы Тбилисского департамента Национального агентства продовольствия на основании поступившего сообщения провели внеплановую проверку объекта по производству и реализации готовых блюд «Кнатуна» (индивидуальный предприниматель М. Ц.; адрес: Тбилиси, улица Белиашвили, № 43) и приостановили производственный процесс из-за выявленных нарушений.

В ходе проверки было зафиксировано повторное нарушение, связанное с критическим несоответствием требованиям (ненадлежащая мойка инвентаря и поверхностей), а также факт хранения мяса без ветеринарного надзора. В соответствии с законодательством оператор бизнеса был оштрафован (в случае повторного нарушения штраф составляет 5 000 лари), а производственный процесс приостановлен.

Инспекторы Аджарского департамента оштрафовали и приостановили производственный процесс ресторана «Гелегурдани» (адрес: Батуми, улица Ф. Халваши, № 45а) из-за критических нарушений. На объекте были выявлены неисправности инфраструктуры, ненадлежащая мойка и дезинфекция инвентаря, а также нарушения санитарно-гигиенических норм.

Уполномоченные сотрудники департамента Шида-Картли выявили нелегальные птицеубойные цеха. Индивидуальный предприниматель З. С. (адрес: муниципалитет Гори, село Квахврели) и физическое лицо Т. Х. (адрес: муниципалитет Каспи, село Ферма) осуществляли деятельность по забою птицы для последующей реализации без регистрации в Реестре экономической деятельности и соответствующего признания со стороны агентства. В соответствии с законодательством предприниматели были оштрафованы, а производственный процесс приостановлен.