Жилой дом в Тбилиси обрушился в результате обрушения скалы — один человек пострадал

В тбилисском районе Вашлиджвари на улице Арзакана Эмухвари произошло обрушение скальной породы. Огромный валун упал на частный жилой дом, в результате чего здание оказалось разрушено, а находившийся внутри мужчина попал под завалы.

На место происшествия оперативно прибыли бригады Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Спасателям удалось извлечь пострадавшего из-под обломков. По информации ведомства, мужчина находился в контактном состоянии; его незамедлительно доставили в клинику для оказания медицинской помощи.

Местные жители отмечают, что камнепады на данном участке происходят регулярно и представляют постоянную угрозу для жизни.