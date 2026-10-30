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Жилой дом в Тбилиси обрушился в результате обрушения скалы — один человек пострадал

В тбилисском районе Вашлиджвари на улице Арзакана Эмухвари произошло обрушение скальной породы. Огромный валун упал на частный жилой дом, в результате чего здание оказалось разрушено, а находившийся внутри мужчина попал под завалы.

На место происшествия оперативно прибыли бригады Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Спасателям удалось извлечь пострадавшего из-под обломков. По информации ведомства, мужчина находился в контактном состоянии; его незамедлительно доставили в клинику для оказания медицинской помощи.

Местные жители отмечают, что камнепады на данном участке происходят регулярно и представляют постоянную угрозу для жизни.

Хотя инциденту предшествовали затяжные дожди, соседи допускают, что причиной обвала могли стать строительные или земляные работы, ведущиеся выше по склону.

Точные причины и динамику смещения породы предстоит установить геологам.

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