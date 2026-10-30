Болгария выдала России гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве 20-летней давности
По требованию Генпрокуратуры РФ Болгария экстрадировала гражданина Грузии Хвичу Цхакая, обвиняемого в убийстве россиянина. По информации ведомства, он будет привлечен к ответственности по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в мае 2005 года обвиняемый, «испытывая личную неприязнь к своему знакомому, возникшую на фоне финансовых разногласий», договорился с неустановленным лицом о его убийстве. В дальнейшем Цхакая и подельник, находясь в автомобиле, нанесли потерпевшему не менее 14 ударов ножом, повлекших его смерть.
«Учитывая, что обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования, по поручению Генпрокуратуры России он объявлен в международный розыск», — сообщает Генпрокуратура РФ.
Запрос о выдаче Цхакая был направлен в связи с сообщением о его задержании на территории Болгарии. В итоге компетентные органы выдали решение о выдаче гражданина Грузии российской стороне.
На видео, опубликованном Генпрокуратурой РФ, Хвича Цхакая говорит, что родился в Зугдиди. На вопрос, в чем он обвиняется, мужчина ответил «Я не знаю».
При этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что София выдала Москве «гражданина Российской Федерации»:
«Сегодня в аэропорту города Софии представители правоохранительных органов Республики Болгария передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России гражданина Российской Федерации. Он находился в международном розыске по обвинению в убийстве», — сказала Волк.
По ее словам, преступление было совершено в 2005 году в Москве.
Ещё в разделе «Разное» Все →
Жилой дом в Тбилиси обрушился в результате обрушения скалы — один человек пострадал
В тбилисском районе Вашлиджвари на улице Арзакана Эмухвари произошло обрушение скальной породы. Огромный валун упал на частный жилой дом, в…
НАП приостановило производство на предприятиях в Тбилиси, Аджарии и Шида-Картл
Инспекторы Тбилисского департамента Национального агентства продовольствия на основании поступившего сообщения провели внеплановую проверку объекта…
Движение на перекрестке улицы Човелидзе будет полностью ограничено с 00:00 1 ноября до 00:00 2 ноября
В рамках реабилитации проспекта Руставели планируются инфраструктурные работы на пересечении улицы Човелидзе и проспекта Меликишвили. В связи с этим…
В Тбилиси проходит конференция Европейской сети энциклопедий
При поддержке Министерства образования, науки и молодежи Грузии 29-31 октября 2026 года в Тбилиси проходит конференция Европейской сети энциклопедий…
В Ереване в рамках CBD COP17 прошло мероприятие по вопросам защиты биоразнообразия Грузии
В столице Армении Ереване в рамках 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) состоялось тематическое мероприятие…
Иностранец пытался тайно ввезти в Грузию золото на полмиллиона лари в носках
На таможенном пропускном пункте «Садахло» на границе с Арменией пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии незадекларированного золота в…