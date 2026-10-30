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Болгария выдала России гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве 20-летней давности

По требованию Генпрокуратуры РФ Болгария экстрадировала гражданина Грузии Хвичу Цхакая, обвиняемого в убийстве россиянина. По информации ведомства, он будет привлечен к ответственности по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в мае 2005 года обвиняемый, «испытывая личную неприязнь к своему знакомому, возникшую на фоне финансовых разногласий», договорился с неустановленным лицом о его убийстве. В дальнейшем Цхакая и подельник, находясь в автомобиле, нанесли потерпевшему не менее 14 ударов ножом, повлекших его смерть.

«Учитывая, что обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования, по поручению Генпрокуратуры России он объявлен в международный розыск», — сообщает Генпрокуратура РФ.

Запрос о выдаче Цхакая был направлен в связи с сообщением о его задержании на территории Болгарии. В итоге компетентные органы выдали решение о выдаче гражданина Грузии российской стороне.

На видео, опубликованном Генпрокуратурой РФ, Хвича Цхакая говорит, что родился в Зугдиди. На вопрос, в чем он обвиняется, мужчина ответил «Я не знаю».

При этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что София выдала Москве «гражданина Российской Федерации»:

«Сегодня в аэропорту города Софии представители правоохранительных органов Республики Болгария передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России гражданина Российской Федерации. Он находился в международном розыске по обвинению в убийстве», — сказала Волк.

По ее словам, преступление было совершено в 2005 году в Москве.

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