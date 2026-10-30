Болгария выдала России гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве 20-летней давности

По требованию Генпрокуратуры РФ Болгария экстрадировала гражданина Грузии Хвичу Цхакая, обвиняемого в убийстве россиянина. По информации ведомства, он будет привлечен к ответственности по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в мае 2005 года обвиняемый, «испытывая личную неприязнь к своему знакомому, возникшую на фоне финансовых разногласий», договорился с неустановленным лицом о его убийстве. В дальнейшем Цхакая и подельник, находясь в автомобиле, нанесли потерпевшему не менее 14 ударов ножом, повлекших его смерть.

«Учитывая, что обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования, по поручению Генпрокуратуры России он объявлен в международный розыск», — сообщает Генпрокуратура РФ.