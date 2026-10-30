В Тбилиси огромный камень обрушился на жилой дом
В районе Вашлиджвари в Тбилиси произошёл обвал скалы. Отколовшаяся глыба упала на жилой дом, в результате чего пострадал один человек.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, спасатели извлекли пострадавшего с места происшествия. Человек находился в сознании и мог контактировать со спасателями.
Пострадавшего доставили в клинику для оказания медицинской помощи.
Ещё в разделе «Разное» Все →
Жилой дом в Тбилиси обрушился в результате обрушения скалы — один человек пострадал
В тбилисском районе Вашлиджвари на улице Арзакана Эмухвари произошло обрушение скальной породы. Огромный валун упал на частный жилой дом, в…
Болгария выдала России гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве 20-летней давности
По требованию Генпрокуратуры РФ Болгария экстрадировала гражданина Грузии Хвичу Цхакая, обвиняемого в убийстве россиянина. По информации ведомства,…
НАП приостановило производство на предприятиях в Тбилиси, Аджарии и Шида-Картл
Инспекторы Тбилисского департамента Национального агентства продовольствия на основании поступившего сообщения провели внеплановую проверку объекта…
Движение на перекрестке улицы Човелидзе будет полностью ограничено с 00:00 1 ноября до 00:00 2 ноября
В рамках реабилитации проспекта Руставели планируются инфраструктурные работы на пересечении улицы Човелидзе и проспекта Меликишвили. В связи с этим…
В Тбилиси проходит конференция Европейской сети энциклопедий
При поддержке Министерства образования, науки и молодежи Грузии 29-31 октября 2026 года в Тбилиси проходит конференция Европейской сети энциклопедий…
В Ереване в рамках CBD COP17 прошло мероприятие по вопросам защиты биоразнообразия Грузии
В столице Армении Ереване в рамках 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) состоялось тематическое мероприятие…