Пятница, 30 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Разное

В Тбилиси огромный камень обрушился на жилой дом

В районе Вашлиджвари в Тбилиси произошёл обвал скалы. Отколовшаяся глыба упала на жилой дом, в результате чего пострадал один человек.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, спасатели извлекли пострадавшего с места происшествия. Человек находился в сознании и мог контактировать со спасателями.

Пострадавшего доставили в клинику для оказания медицинской помощи.

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