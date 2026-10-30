В Тбилиси огромный камень обрушился на жилой дом

В районе Вашлиджвари в Тбилиси произошёл обвал скалы. Отколовшаяся глыба упала на жилой дом, в результате чего пострадал один человек.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, спасатели извлекли пострадавшего с места происшествия. Человек находился в сознании и мог контактировать со спасателями.

Пострадавшего доставили в клинику для оказания медицинской помощи.