Департамент миграции задержал 61 нелегального мигранта

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел осуществили специальные меры по контролю за миграцией в масштабе страны.

По информации ведомства, в результате комплексных мер задержаны 61 иностранный гражданин, незаконно находящийся в Грузии, в том числе граждане Таиланда, Азербайджана, Турции, России, Беларуси, Иордании, Китая, Узбекистана и Туркменистана.

Установлено, что задержанные находятся в Грузии с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».