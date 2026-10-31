Департамент миграции задержал 61 нелегального мигранта
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел осуществили специальные меры по контролю за миграцией в масштабе страны.
По информации ведомства, в результате комплексных мер задержаны 61 иностранный гражданин, незаконно находящийся в Грузии, в том числе граждане Таиланда, Азербайджана, Турции, России, Беларуси, Иордании, Китая, Узбекистана и Туркменистана.
Установлено, что задержанные находятся в Грузии с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
В настоящее время задержанные содержатся во временном центре размещения Департамента миграции.
«Проводятся соответствующие процедуры по их выдворению из Грузии», — говорится в сообщении.
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