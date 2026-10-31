На мониторах руставских автобусов внезапно включилась порнография

Муниципальный транспорт Рустави выступил с заявлением по поводу показа видеоматериала категории «18+» на экранах автобусов Рустави.

«Была совершена кибератака на сервер мониторов в автобусах муниципалитета Рустави, в результате которой на экране в течение нескольких секунд отображалось непристойное изображение. Муниципальная транспортная служба отреагировала незамедлительно. В данный момент все мониторы в автобусах выключены, и соответствующее ведомство занимается расследованием инцидента», — говорится в заявлении.

Сегодня один из граждан написал в социальной сети: «Сегодня дети ехали в автобусе № 4. Внезапно на экране включилась порнография. В общественном автобусе! Не знаю, поделился ли пассажир этим на экране или как это произошло, но это недопустимо. Водитель не смог выключить экран и закрыл монитор курткой. Надеюсь, они отреагируют, и подобный инцидент больше не повторится».