На мониторах руставских автобусов внезапно включилась порнография
Муниципальный транспорт Рустави выступил с заявлением по поводу показа видеоматериала категории «18+» на экранах автобусов Рустави.
«Была совершена кибератака на сервер мониторов в автобусах муниципалитета Рустави, в результате которой на экране в течение нескольких секунд отображалось непристойное изображение. Муниципальная транспортная служба отреагировала незамедлительно. В данный момент все мониторы в автобусах выключены, и соответствующее ведомство занимается расследованием инцидента», — говорится в заявлении.
Сегодня один из граждан написал в социальной сети: «Сегодня дети ехали в автобусе № 4. Внезапно на экране включилась порнография. В общественном автобусе! Не знаю, поделился ли пассажир этим на экране или как это произошло, но это недопустимо. Водитель не смог выключить экран и закрыл монитор курткой. Надеюсь, они отреагируют, и подобный инцидент больше не повторится».
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