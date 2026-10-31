В Батуми задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом
Сотрудники Главного управления криминальной полиции Аджарии задержали в Батуми гражданина Турции, находившегося в международном розыске по красному уведомлению Интерпола.
По информации МВД Грузии, мужчину разыскивали турецкие правоохранительные органы по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах в отношении ребёнка, достигшего 12-летнего возраста.
В результате проведённых следственных мероприятий полицейские установили местонахождение разыскиваемого и задержали его в Батуми.
В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом процедуры экстрадиции.
Турция добивается его выдачи для дальнейшего уголовного преследования.
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