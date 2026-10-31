В Батуми задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

Сотрудники Главного управления криминальной полиции Аджарии задержали в Батуми гражданина Турции, находившегося в международном розыске по красному уведомлению Интерпола.

По информации МВД Грузии, мужчину разыскивали турецкие правоохранительные органы по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах в отношении ребёнка, достигшего 12-летнего возраста.

В результате проведённых следственных мероприятий полицейские установили местонахождение разыскиваемого и задержали его в Батуми.