В Италии гражданин Грузии пытался вынести из магазина косметику на €1,2 тыс. в сумке-невидимке

В Италии задержали 19-летнего гражданина Грузии, который посреди дня пытался украсть из магазина косметику на 1200 евро. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Инцидент произошел в крупном торговом комплексе Città Fiera неподалеку от Удине. Юноша без определенного места жительства попытался вынести из местного супермаркета партию брендовых кремов и парфюмерии на солидную сумму. Он спрятал брендовую продукцию в специальную экранированную сумку, предназначенную для блокировки сигналов противокражных рамок.

Однако уйти незамеченным ему не удалось. Подозрительного покупателя вовремя зафиксировала служба безопасности супермаркета, которая заблокировала выходы и сразу вызвала полицию.