В Италии гражданин Грузии пытался вынести из магазина косметику на €1,2 тыс. в сумке-невидимке
В Италии задержали 19-летнего гражданина Грузии, который посреди дня пытался украсть из магазина косметику на 1200 евро. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Инцидент произошел в крупном торговом комплексе Città Fiera неподалеку от Удине. Юноша без определенного места жительства попытался вынести из местного супермаркета партию брендовых кремов и парфюмерии на солидную сумму. Он спрятал брендовую продукцию в специальную экранированную сумку, предназначенную для блокировки сигналов противокражных рамок.
Однако уйти незамеченным ему не удалось. Подозрительного покупателя вовремя зафиксировала служба безопасности супермаркета, которая заблокировала выходы и сразу вызвала полицию.
На место прибыли карабинеры из отделения Мартиньякко, патрулировавшие торговый центр в рамках рейда против краж.
Всю похищенную косметику изъяли и вернули в магазин, а экранированную сумку приобщили к делу как улику.
Задержанного поместили в камеру временного содержания. Ему предъявлено обвинение в попытке кражи при отягчающих обстоятельствах. Суд по подтверждению ареста и рассмотрению дела в ускоренном порядке назначен на ближайшее время.
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