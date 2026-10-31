Суббота, 31 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Разное

В трех тюрьмах Грузии лимит мест превышен почти на 1600 человек — данные Сакстата

В трех трех тюрьмах Грузии суммарное число обвиняемых и осужденных превышает установленный лимит на 1 589 человек. Об этом пишет агентство On.ge, изучившее отчетность Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

  1. Где зафиксирована наибольшая перегрузка:
    Учреждение №8 (Тбилиси, Глдани): при установленном лимите в 2 426 мест число заключенных в сентябре достигло 3 168 человек (превышение на 742 человека).
  2. Учреждение №15 (село Ксани, Мцхетский муниципалитет): лимит составляет 1 604 места, однако фактическое число содержащихся лиц составило 2 159 человек (превышение на 555 человек).
  3. Учреждение №2 (Кутаиси): при лимите в 1 068 мест число заключенных выросло до 1 360 человек (превышение на 292 человека).

Несмотря на перегрузку отдельных тюрем, общая статистика по всей пенитенциарной системе пока формально укладывается в нормативные рамки.

В сентябре 2026 года в учреждениях по всей стране находилось 12 375 человек. Суммарная вместимость всех пенитенциарных учреждений Грузии составляет 12 548 мест.

При этом «Сакстат» отмечает устойчивую динамику роста числа содержащихся под стражей лиц: по сравнению с августом их количество выросло на 63 человека (в августе — 12 312), а по сравнению с январем 2026 года — сразу на 1 145 человек (в январе — 11 230).

Локальную перегрузку в конкретных учреждениях власти объясняют спецификой распределения по типам режима, подследственности и географическому расположению судов, призывая ориентироваться на совокупный национальный показатель.

В пенитенциарной системе Грузии функционируют 14 тюрем и колоний. Восемь из них используются для содержания обвиняемых, находящихся под стражей до вынесения приговора. Среди них наибольшая нагрузка приходится на учреждение №8 в Тбилиси. Остальные шесть учреждений — это колонии строгого, общего и полуоткрытого режимов для осужденных, а также специализированные учреждения (например, женская колония №5 в Рустави и учреждение для несовершеннолетних).

Власти объясняют рост числа заключенных, прежде всего, активной борьбой с наркопреступлениями. Их оппоненты регулярно обращаются к теме переполненности тюрем, называя главной причиной «политические репрессии».

На этом фоне в последнее время группы политиков выступают с инициативами об амнистии или смягчении уголовной политики.

Ещё в разделе «Разное» Все →