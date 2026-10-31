В трех тюрьмах Грузии лимит мест превышен почти на 1600 человек — данные Сакстата

В сентябре 2026 года в учреждениях по всей стране находилось 12 375 человек. Суммарная вместимость всех пенитенциарных учреждений Грузии составляет 12 548 мест.

Несмотря на перегрузку отдельных тюрем, общая статистика по всей пенитенциарной системе пока формально укладывается в нормативные рамки.

В трех трех тюрьмах Грузии суммарное число обвиняемых и осужденных превышает установленный лимит на 1 589 человек. Об этом пишет агентство On.ge, изучившее отчетность Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

При этом «Сакстат» отмечает устойчивую динамику роста числа содержащихся под стражей лиц: по сравнению с августом их количество выросло на 63 человека (в августе — 12 312), а по сравнению с январем 2026 года — сразу на 1 145 человек (в январе — 11 230).

Локальную перегрузку в конкретных учреждениях власти объясняют спецификой распределения по типам режима, подследственности и географическому расположению судов, призывая ориентироваться на совокупный национальный показатель.

В пенитенциарной системе Грузии функционируют 14 тюрем и колоний. Восемь из них используются для содержания обвиняемых, находящихся под стражей до вынесения приговора. Среди них наибольшая нагрузка приходится на учреждение №8 в Тбилиси. Остальные шесть учреждений — это колонии строгого, общего и полуоткрытого режимов для осужденных, а также специализированные учреждения (например, женская колония №5 в Рустави и учреждение для несовершеннолетних).

Власти объясняют рост числа заключенных, прежде всего, активной борьбой с наркопреступлениями. Их оппоненты регулярно обращаются к теме переполненности тюрем, называя главной причиной «политические репрессии».

На этом фоне в последнее время группы политиков выступают с инициативами об амнистии или смягчении уголовной политики.