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Следственная служба раскрыла схему уклонения от уплаты налогов путем реэкспорта автомобилей

Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии при координации с прокуратурой Грузии выявили факт уклонения от уплаты импортных пошлин путём фиктивного оформления реэкспорта автомобилей. В результате преступной схемы государственному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 548 809 лари. Информацию распространяет Следственная служба Минфина.

По данным ведомства, в рамках расследования задержаны три человека, ещё 16 лицам предъявлены обвинения. Одному из них обвинение предъявлено заочно, поскольку он уклонялся от явки в следственный орган.

«Следствием установлено, что в 2025–2026 годах участники организованной группы, используя поддельные документы, фиктивно оформляли автомобили в режиме реэкспорта. В эту схему они также вовлекли 15 иностранных граждан, которым выплачивали вознаграждение за совершение указанных действий.

В рамках схемы в общей сложности 138 автомобилей были оформлены в режиме реэкспорта, однако в установленные законом сроки они не покинули территорию Грузии. В таких случаях автомобили считаются помещёнными под процедуру импорта, и за них должны быть уплачены соответствующие пошлины.

В результате неуплаты импортных пошлин государственному бюджету был нанесён ущерб в размере 548 809,38 лари.

Расследование ведётся по статьям 210 и 185 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 7 лет», — говорится в сообщении Следственной службы Министерства финансов.

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