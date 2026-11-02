Следственная служба раскрыла схему уклонения от уплаты налогов путем реэкспорта автомобилей
Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии при координации с прокуратурой Грузии выявили факт уклонения от уплаты импортных пошлин путём фиктивного оформления реэкспорта автомобилей. В результате преступной схемы государственному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 548 809 лари. Информацию распространяет Следственная служба Минфина.
По данным ведомства, в рамках расследования задержаны три человека, ещё 16 лицам предъявлены обвинения. Одному из них обвинение предъявлено заочно, поскольку он уклонялся от явки в следственный орган.
«Следствием установлено, что в 2025–2026 годах участники организованной группы, используя поддельные документы, фиктивно оформляли автомобили в режиме реэкспорта. В эту схему они также вовлекли 15 иностранных граждан, которым выплачивали вознаграждение за совершение указанных действий.
В рамках схемы в общей сложности 138 автомобилей были оформлены в режиме реэкспорта, однако в установленные законом сроки они не покинули территорию Грузии. В таких случаях автомобили считаются помещёнными под процедуру импорта, и за них должны быть уплачены соответствующие пошлины.
В результате неуплаты импортных пошлин государственному бюджету был нанесён ущерб в размере 548 809,38 лари.
Расследование ведётся по статьям 210 и 185 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 7 лет», — говорится в сообщении Следственной службы Министерства финансов.
Ещё в разделе «Разное» Все →
Пожар у переходного моста в районе Вокзальной площади ликвидирован
Пожар на территории переходного моста в районе Вокзальной площади ликвидирован. Как сообщили Первому каналу Грузии в Службе по управлению…
В Тбилиси открыт новый сервисный центр Агентства обслуживания МВД Грузии
Новый сервисный центр Агентства обслуживания Министерства внутренних дел открылся по адресу: Тбилиси, Аллея Давида Агмашенебели, № 129. В церемонии…
С начала года выявлено 40 фактов административных правонарушений плавсредствами в Черном море
За январь–октябрь 2026 года сотрудники Конвенционного управления по защите Черного моря провели инспекцию 219 судов и выявили 40 фактов…
В Кахети задержали ранее судимого мужчину, который избил жену и ребёнка и угрожал супруге убийством
В Кахети задержали ранее судимого мужчину, который избил жену и ребёнка и угрожал супруге убийством По данным МВД, мужчина недавно вернулся из-за…
В пенитенциарных учреждениях Грузии содержатся 12 375 человек
По данным Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), по состоянию на 30 сентября 2026 года в пенитенциарных учреждениях страны содержалось в…
В МВД Грузии начато расследование в связи с могильниками для животных
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с распространёнными видеокадрами захоронений животных. Как сообщили «Интерпрессньюс»…