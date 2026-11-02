Следственная служба раскрыла схему уклонения от уплаты налогов путем реэкспорта автомобилей

Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии при координации с прокуратурой Грузии выявили факт уклонения от уплаты импортных пошлин путём фиктивного оформления реэкспорта автомобилей. В результате преступной схемы государственному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 548 809 лари. Информацию распространяет Следственная служба Минфина.

По данным ведомства, в рамках расследования задержаны три человека, ещё 16 лицам предъявлены обвинения. Одному из них обвинение предъявлено заочно, поскольку он уклонялся от явки в следственный орган.

«Следствием установлено, что в 2025–2026 годах участники организованной группы, используя поддельные документы, фиктивно оформляли автомобили в режиме реэкспорта. В эту схему они также вовлекли 15 иностранных граждан, которым выплачивали вознаграждение за совершение указанных действий.