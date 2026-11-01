В МВД Грузии начато расследование в связи с могильниками для животных
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с распространёнными видеокадрами захоронений животных.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование начато по статье 259 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за истязание животных, жестокое обращение с ними или иные формы насилия.
Как известно, сегодня в 18:30 у администрации правительства защитники прав животных и граждане проведут акцию протеста. Участники акции требуют незамедлительно прекратить жестокое обращение с животными, наказать виновных и начать всеобщую вакцинацию против бешенства.
Напомним, 31 октября телеканал «ТВ Пирвели» распространил материал, на котором видны ямы, захоронения животных и останки собак. После этого защитники прав животных создали в социальных сетях петицию и призвали следственные органы расследовать произошедшее. Защитники прав животных требовали провести экспертизу останков, чтобы установить причины гибели животных.
Тбилисская мэрия назвала ложной распространённую в СМИ информацию о захоронениях животных. По разъяснению ведомства, искажением фактов являются утверждения о том, «что Агентство мониторинга животных осуществляет массовое и целенаправленное уничтожение животных».
«Исходя из интересов общественности, сообщаем, что видеоматериал, распространённый телекомпанией „Пирвели“, отражает процесс, который полностью разрешён законодательством. Указанное захоронение предназначено для размещения останков собак, погибших по различным причинам на территории Тбилиси. Среди них животные, погибшие в результате различных заболеваний, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, а также естественной смерти. В масштабах столицы ежегодно сотни животных погибают в результате эвтаназии, а тысячи — естественной смертью», — говорится в сообщении.
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