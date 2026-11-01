В МВД Грузии начато расследование в связи с могильниками для животных

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с распространёнными видеокадрами захоронений животных.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование начато по статье 259 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за истязание животных, жестокое обращение с ними или иные формы насилия.

Как известно, сегодня в 18:30 у администрации правительства защитники прав животных и граждане проведут акцию протеста. Участники акции требуют незамедлительно прекратить жестокое обращение с животными, наказать виновных и начать всеобщую вакцинацию против бешенства.