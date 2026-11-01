В пенитенциарных учреждениях Грузии содержатся 12 375 человек

Согласно данным Аналитического управления административного департамента Специальной пенитенциарной службы, по состоянию на 1 января 2026 года общая численность населения страны составляла 3 941 103 человека, среди них — 1 887 646 мужчин и 2 053 457 женщин.

По данным Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), по состоянию на 30 сентября 2026 года в пенитенциарных учреждениях страны содержалось в общей сложности 12 375 человек, в том числе 11 735 мужчин и 640 женщин. Издание Publika, со ссылкой на Специальную пенитенциарную службу, отмечает, что общее число обвиняемых и осужденных составляет 0,31% населения Грузии.

На конец сентября 2026 года из 12 375 человек, находившихся в пенитенциарной системе, 2 765 являлись обвиняемыми, а 9 610 — осужденными. Таким образом, 22,3% от общего числа составляли обвиняемые, а 77,7% — осужденные.

В отчетный период обвиняемые содержались в восьми пенитенциарных учреждениях. Наибольшее их количество числилось в учреждении №8 (в тбилисском районе Глдани). Осужденные же были распределены по 14 пенитенциарным учреждениям, из которых больше всего заключенных находилось в учреждении №15.

Согласно отчету Специальной пенитенциарной службы, в половозрастном разрезе самой многочисленной группой среди обвиняемых и осужденных были совершеннолетние мужчины — 11 558 человек. В разрезе возрастных категорий самый высокий процентный показатель пришелся на обвиняемых и осужденных в возрасте от 41 до 49 лет.

По состоянию на конец сентября 2026 года в пенитенциарной системе находился 191 несовершеннолетний обвиняемый и осужденный, что составляет 1,5% от общего числа заключенных.

Из них 72 — обвиняемые, включая четырех девочек. Число несовершеннолетних обвиняемых составляет 2,6% от общего числа обвиняемых и 37,7% от общей численности несовершеннолетних обвиняемых и осужденных.

Что касается несовершеннолетних осужденных, их численность составляет 119 человек, в том числе 10 девочек. Несовершеннолетние осужденные составляют 1,2% от общего числа осужденных и 62,3% от общей численности несовершеннолетних обвиняемых и осужденных.

По данным «Сакстата», в подведомственных пенитенциарной системе 14 учреждениях общий лимит мест заключения составляет 12 548. По состоянию на 30 сентября 2026 года число содержащихся в учреждениях 12 375 человек было на 173 единицы, или на 1,4%, ниже установленного предела.

В пенитенциарных учреждениях сравнение с установленными лимитами размещения заключенных показывает, что из 14 учреждений в трех число заключенных превышает допустимую норму, а в остальных 11 учреждениях есть свободные места.

При этом, несмотря на то, что общее число заключенных в пенитенциарной системе ниже установленного лимита, в трех учреждениях содержится больше заключенных, чем допустимо по норме. Это Глданское учреждение №8, Кутаисское учреждение №2 и Ксанское пенитенциарное учреждение №15.

Наибольшее превышение установленного лимита зафиксировано в Ксанском учреждении №15: там находится на 555 человек больше нормы, что означает превышение допустимого лимита на 34,6%.

В Глданском учреждении №8 содержится на 742 заключенных больше лимита (30,59%), а в Кутаисском учреждении №2 — на 292 человека больше (27,34%).

По данным «Сакстата», на конец сентября 2026 года содержавшиеся в пенитенциарных учреждениях 9 610 осужденных составляли 77,7% от общего числа заключенных (обвиняемых и осужденных).

По степени тяжести преступлений больше всего было лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, — 4 421 человек. За тяжкие преступления было осуждено 3 939 человек.

По видам преступлений наибольшее число осужденных отбывало наказание за преступления против общественной безопасности и общественного порядка — 4 530 человек (32,94%).

За преступления против личности было осуждено 4 245 человек (30,87%), а за экономические преступления — 3 873 человека (28,16%).

По другим категориям данные распределяются следующим образом:

Преступления против государства — 513 осужденных (3,73%);

Преступления против судебной власти — 586 осужденных (4,26%);

Преступления против правил охраны окружающей среды и природопользования — 3 осужденных (0,02%);

Преступления против военной службы — 2 осужденных (0,01%);

Преступления против человечества — ни одного осужденного (0%).

В пенитенциарной системе из 9 610 осужденных для 9 419 человек был определен тип учреждения, а 191 осужденный ожидал соответствующего решения.

Распределение от общего числа осужденных выглядит следующим образом: