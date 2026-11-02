В Кахети задержали ранее судимого мужчину, который избил жену и ребёнка и угрожал супруге убийством

По данным МВД, мужчина недавно вернулся из-за границы. 31 октября в Телави во время ссоры он избил жену в присутствии их несовершеннолетнего ребёнка и угрожал её убить. Затем мужчина избил и ребёнка, после чего скрылся.

Правоохранители задержали его по горячим следам в Зестафони, в регионе Имерети.

Расследование ведётся по статьям 126¹ и 11¹–151 УК. Они предусматривают наказание до трёх лет лишения свободы.