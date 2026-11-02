В Тбилиси открыт новый сервисный центр Агентства обслуживания МВД Грузии
Новый сервисный центр Агентства обслуживания Министерства внутренних дел открылся по адресу: Тбилиси, Аллея Давида Агмашенебели, № 129.
В церемонии открытия принял участие директор Агентства обслуживания Шалва Кбилашвили. Он пожелал сотрудникам успехов в профессиональной деятельности и подчеркнул важность создания новой рабочей среды.
Как сообщили в ведомстве, новое пространство оборудовано в соответствии с современными стандартами. Гражданам здесь будут предоставлять услуги по осмотру транспортных средств, проведению экспертной проверки и составлению соответствующего акта, а также по экспорту автомобилей, их первичной регистрации и перерегистрации.
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