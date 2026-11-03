С начала года из страны депортировали более 3 600 иностранцев

По данным Министерства внутренних дел Грузии, с начала этого года сотрудники Департамента миграции выдворили из страны более 3 600 человек.

В ведомстве поясняют, что в соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещён въезд в страну.

Что касается последних дней, то за этот период из Грузии в общей сложности выдворили 101 иностранного гражданина.

В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Филиппин, Туркменистана, Индии, России, Кении, Азербайджана, Кубы, Узбекистана, Беларуси, Египта, Иордании, Кот-д’Ивуара, Непала, Пакистана, Китая, Алжира, Нигерии, Армении и других государств. Всего — 101 человек.