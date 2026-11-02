Пожар у переходного моста в районе Вокзальной площади ликвидирован
Пожар на территории переходного моста в районе Вокзальной площади ликвидирован.
Как сообщили Первому каналу Грузии в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате пожара никто не пострадал.
Как заявил журналистам представитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Леван Муселиани, в настоящее время ведутся работы по тушению оставшихся очагов.
«На Вокзальной площади, на переходном мосту, горели магазины смешанного типа. В результате своевременного реагирования пожарных-спасателей пожар был локализован, а затем ликвидирован. В настоящее время пожарные-спасатели работают над ликвидацией оставшихся очагов. Информацией о пострадавших мы не располагаем, так как к нам никто не обращался», — заявил Леван Муселиани.
Что касается площади распространения огня и ущерба, то, по словам Левана Муселиани, в настоящее время они устанавливаются.
Пожар возник в одном из магазинов, расположенных на мосту, и распространился по территории.
Возгорание началось в одном из магазинов, расположенных на мосту, после чего огонь распространился по территории.
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