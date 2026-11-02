Пожар у переходного моста в районе Вокзальной площади ликвидирован

Как заявил журналистам представитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Леван Муселиани, в настоящее время ведутся работы по тушению оставшихся очагов.

Как сообщили Первому каналу Грузии в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате пожара никто не пострадал.

«На Вокзальной площади, на переходном мосту, горели магазины смешанного типа. В результате своевременного реагирования пожарных-спасателей пожар был локализован, а затем ликвидирован. В настоящее время пожарные-спасатели работают над ликвидацией оставшихся очагов. Информацией о пострадавших мы не располагаем, так как к нам никто не обращался», — заявил Леван Муселиани.

Что касается площади распространения огня и ущерба, то, по словам Левана Муселиани, в настоящее время они устанавливаются.

Пожар возник в одном из магазинов, расположенных на мосту, и распространился по территории.

Возгорание началось в одном из магазинов, расположенных на мосту, после чего огонь распространился по территории.