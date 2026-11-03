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В Грузии двух человек задержали по обвинению в эксплуатации ребёнка и принуждении к попрошайничеству

В Грузии двух человек задержали по обвинению в эксплуатации ребёнка и принуждении к попрошайничеству.

По версии следствия, обвиняемые заставляли несовершеннолетнего ребёнка просить милостыню и ежедневно собирать не менее 100 лари. Собранные деньги они забирали себе, а если ребёнку не удавалось выполнить норму, избивали его. Для принуждения также использовали угрозы и психологическое давление.

Правоохранители получили доказательства предполагаемой преступной деятельности в ходе расследования, в том числе с помощью негласных следственных действий.

Сейчас ребёнок находится под опекой Агентства по уходу за детьми и помощи жертвам торговли людьми. Его здоровью ничего не угрожает.

Расследование ведётся по ч. 2 и 3 ст. 143² УК Грузии. В случае признания виновными задержанным грозит до 17 лет лишения свободы.

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