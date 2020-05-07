

Гахария: Проверка на коронавирус для въезжающих в Грузию будет занимать один час

07.05.2020 20:39

"Новости-Грузия"



После того, как Грузия с 1 июля откроется для въезда зарубежных туристов, проверка на коронавирус на границе будет занимать один час. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



«Минздрав Грузии уже получил задание усилить контроль на границах за каждым приезжающим. Если до сих пор этот контроль состоял в помещении всех приезжающих в 14-дневный или 24-часовой карантин, то теперь вся эта процедура должна проходить за один час. Возможности и техника для этого существуют и Минздрав решит эту задачу в ближайший период», — сказал Гахария.



Сообщив о том, что Грузия открывается с 1 июля для международного туризма, премьер отметил, что правительство думает об «обеспечении нескольких точек контроля и это, в первую очердь, граница — как сухопутная, так и воздушная».



Еще один важный вопрос – управление гостиницами, где должны соблюдаться все рекомендации эпидемиологов и «здесь также важно управлять рисками, возникающими вместе с возобновлением туризма», — отметил Гахария.



Он указал на то, что за последние полтора месяца в карантинных зонах, которые действуют в десятках гостиницах по всей Грузии, уже побывали 19 тысяч человек: «У нас есть опыт управления гостиницами и мы будем его использовать», — сказал он.



Кроме того, у Грузии есть возможность выделить зоны безопасности в условиях коронавирусной инфекции, — отметил премьер. «Это могут быть Цхалтубо, Гудаури, Саирме, Абастумани, Боржоми – те курорты, которые исторически известны как лечебницы для легочных заболеваний», — сказал Гахария.



«Грузия будет одной из первых в мире стран, которая откроет свои границы и инфраструктуру для того, чтобы принять гостей из-за границы», — заявил премьер.



«У правительства Грузии есть план, и он будет осуществлен: с 15 июня страна откроется для предоставлений сервисов внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять туристов из-за границы. Это мы сделаем как на сухопутных границах, где создадим безопасные коридоры с нашими соседними странами, а также создадим безопасные коридоры со странами, которые интересны нам с туристической точки зрения, и для этого уже начались переговоры», — сказал Гахария.



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