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Чрезвычайное положение в Грузии завершится 22 мая


15.05.2020   15:40


По заявлению премьер-министра Георгия Гахария, правительство Грузии не будет обращаться к президенту по поводу продления чрезвычайного положения после 22 мая.

«После глубокого анализа эпидемиологической ситуации, правительство Грузии приняло решение не обращаться к президенту и, соответственно, к парламенту после 22 мая с целью продления срока действия чрезвычайного положения», - заявил Гахария.

Он пояснил, что это не означает, что все введенные ограничения будут сняты полностью и одновременно.

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