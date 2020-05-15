|
|
|
Чрезвычайное положение в Грузии завершится 22 мая
15.05.2020 15:40
По заявлению премьер-министра Георгия Гахария, правительство Грузии не будет обращаться к президенту по поводу продления чрезвычайного положения после 22 мая.
«После глубокого анализа эпидемиологической ситуации, правительство Грузии приняло решение не обращаться к президенту и, соответственно, к парламенту после 22 мая с целью продления срока действия чрезвычайного положения», - заявил Гахария.
Он пояснил, что это не означает, что все введенные ограничения будут сняты полностью и одновременно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна