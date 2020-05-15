

Чрезвычайное положение в Грузии завершится 22 мая

15.05.2020 15:40





По заявлению премьер-министра Георгия Гахария, правительство Грузии не будет обращаться к президенту по поводу продления чрезвычайного положения после 22 мая.



«После глубокого анализа эпидемиологической ситуации, правительство Грузии приняло решение не обращаться к президенту и, соответственно, к парламенту после 22 мая с целью продления срока действия чрезвычайного положения», - заявил Гахария.



Он пояснил, что это не означает, что все введенные ограничения будут сняты полностью и одновременно.



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