

МИД Грузии: Тбилиси не будет портить отношения с Киевом из-за Саакашвили

12.06.2020 13:44





Тбилиси не допустит, чтобы стратегические отношения с Киевом были испорчены из-за экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили. Об этом в пятницу заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани, комментируя вызов посла Украины Игоря Долгова в грузинское внешнеполитическое ведомство.



"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека [Саакашвили] наше партнерство оказалось под угрозой", - сказал Залкалиани.



Посла Украины в Грузии вызвали в МИД в четверг после того, как Саакашвили в Facebook опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре этого года. Он также заявил, что "не собирается смотреть на уничтожение Грузии", а сам на выборах будет "на передовой".



После встречи в МИД украинский дипломат заявил, что слова Саакашвили были личным мнением человека, который, несмотря на пост главы Исполнительного комитета реформ Украины, не является официальным представителем Киева. "Даже если он не занимал бы какую-то должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранному гражданину вмешиваться в наш избирательный процесс", - добавил глава МИД Грузии.



В отношениях Грузии и Украины возникли разногласия после того, как президент Владимир Зеленский 7 мая назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. В ответ Тбилиси отозвал из Киева посла. Позже премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что проследит, как Украина будет удерживать Саакашвили от вмешательства во внутренние дела Грузии.



Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013-го и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него на родине было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.



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