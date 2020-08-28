

МИД Грузии: Отозванный посол вернется в Киев при необходимости

28.08.2020 22:11





Отозванный для консультаций посол Грузии вернется в Киев, когда Тбилиси сочтет это необходимым. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



В начале мая посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был временно отозван из-за назначения экс-президента Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Позже в МИД заявили, что решение о сроках возвращения дипломата будет зависеть от шагов, которые предпримут власти Украины в плане нормализации отношений с Грузией.



Уже почти четыре месяца Шарашенидзе остается в Тбилиси. Залкалиани считает, что это обстоятельство «не создает угрозы» для отношений двух стран.



«У меня очень близкие отношения и коммуникация с моим коллегой, министром иностранных дел [Украины]. Я постоянно остаюсь с ним на связи. Украинцы знают нашу позицию, в связи с этим вопросом. Когда мы сочтем необходимым, он [посол] обязательно вернется», — сказал Залкалиани в комментарии телеканалу «Мтавари».



Саакашвили занимает пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая. За последние месяцы посла Украины в Грузии Игоря Долгова дважды вызывали в МИД из-за заявлений экс-президента, связанных с политическими процессами в Грузии.



В Тбилиси эти заявления расценили, как вмешательство во внутренние дела страны, действия экс-президента назывались «нарушением грузинского законодательства».



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