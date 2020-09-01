

Изменились правила размещения неподходящих для несовершеннолетних программ на медиа-платформах

01.09.2020 11:24





Коммуникационная комиссия предоставляет родителям механизм снижения угроз для защиты детей и подростков от вредного воздействия.



По информации Коммуникационной комиссии, с сегодняшнего дня у родителей есть возможность обращаться к компаниям интернет-провайдеров с просьбой ограничить доступ к сайтам, содержащих угрозу для детей.



По решению комиссии, установлены правила, согласно которым веб-сайты, где размещены фильмы, мультфильмы, сериалы, программы и игры, обязаны будут делать специальные возрастные пометки на контенте, не подходящем для детей и подростков 18, 15, 12 и семи лет.



Коммуникационная комиссия обеспечит составление специального рейтинга интернет-сайтов, представляющих угрозу для детей, и публикует его на своем собственном веб-сайте. Этот список будет обновляться раз в неделю интернет-провайдерами.



Комиссия будет контролировать веб-сайты в рамках собственной дополнительной инициативы, выбранной случайным образом, для безопасной навигации детей и подростков в интернете, чтобы создать дополнительный фильтр и контролировать, насколько хорошо компании выполняют свои обязательства.



В случае невыполнения данного обязательства, веб-сайты будут оштрафованы на 1000 лари, а в случае повторного нарушения законодательства — на 3000 лари. Телевидения будут оштрафованы на 2500 лари или на не более 0,5% от годового дохода вещателя, а в случае повторения нарушения их авторизация будет приостановлена.





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