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Грузия присоединилась к заявлению ЕС по вопросу об отравлении Навального
04.09.2020 10:38
Министерство иностранных дел Грузии 3 сентября заявило, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ Грузия присоединилась к заявлению Евросоюза по вопросу об отравлении критика Кремля, российского оппозиционного политика Александра Навального.
Как сообщает МИД Грузии, «в заявлении ЕС выражается обеспокоенность по поводу обнаружения химического вещества группы «Новичок» в тестах Навального и подчеркивается необходимость проведения властями России независимого и прозрачного расследования дела об отравлении Навального».
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