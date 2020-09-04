

GCF выделит Грузии грант в 33 млн евро на поддержку реформы лесного сектора

04.09.2020 13:45





Наблюдательный совет Зеленого климатического фонда (GCF) предоставил министерству окружающей среды и сельского хозяйства Грузии грант в размере 33 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Средства выделят в рамках проекта «Поддержка реформы лесного сектора в Грузии для сокращения выбросов парниковых газов». Проект рассчитан на семь лет. Он реализуется в муниципалитетах Дедоплисцкаро, Телави, Ахмета, Кварели, Чохатаури, Ланчхути, Озургети и Тианети.



Глава Минсельхоза Леван Давиташвили напомнил, что в Грузии уже создана новая законодательная база для лучшего управления лесами.



«Стране необходимы ресурсы для реализации принципов управления лесами, изложенных в Лесном кодексе. Поддержка, полученная от Наблюдательного совета Зеленого климатического фонда, существенно поможет нам в усилении защиты лесов», — сказал Давиташвили.



Проект, по линии которого выделен грант, служит внедрению принципов устойчивого управления на 1,8 миллионов гектаров грузинских лесов. Его конечная цель – сокращение выбросов парниковых газов, вызванных деградацией лесов.



Зеленый климатический фонд (Green Climate Fund, GCF) – это фонд, созданный в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата в качестве оперативного органа Финансового механизма для оказания помощи развивающимся странам в практике адаптации и смягчения последствий в целях борьбы с изменением климата.



Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами – это 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).



Особенно богаты и разнообразны леса западной Грузии. На высоте до 1000-1200 метров часто встречаются широколиственные породы — дуб, граб, каштан, клен, бук и другие – с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.



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