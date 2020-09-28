

Закареишвили: И Армения, и Азербайджан должны знать, что Грузия не может поддержать ни одну из сторон

28.09.2020 16:42





И Армения, и Азербайджан должны знать, что Грузия не может подержать ни одну из сторон, - об этом бывший государственный министр Паата Закареишвили заявил в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, этот конфликт не затронет напрямую территорию Грузии.



«Если противостояние Армении и Азербайджана перерастет в более широкий региональный конфликт, это означает, что конфликт выйдет за пределы Карабаха, недалеко от Грузии, но я почти уверен, что это не затронет напрямую территорию Грузии. В Грузии, я уверен, обсуждение этого вопроса идет где-то в кабинетах, но, к сожалению, не идет непосредственно в Совете безопасности, потому что у нас реально нет Совета безопасности, он не функционирует», - сказал Паата Закареишвили.



Закареишвили пояснил, что Грузия - единственное государство в регионе, которое не имеет в этом противостоянии никакого интереса.



«Грузия пока что поступает более-менее правильно. Мы однозначно и четко говорим, что у нас есть два стратегических соседа, Турция и Азербайджан, но у нас очень добрососедское отношение к Армении. Исходя из этого, и Армения, и Азербайджан должны знать, что Грузия не может принять чью-либо сторону. Они также должны понимать, что Грузия - единственное государство в регионе, которое не имеет в этом противостоянии никакого интереса, кроме мира. Любой наш шаг в поддержку кого-либо еще более запутает ситуацию и я думаю, они это хорошо понимают», - сказал Закареишвили.



По словам бывшего госминистра, противостояние между Арменией и Азербайджаном продлится 4-5 дней.



Напомним, уже второй день в Нагорном Карабахе идет вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими военными. Стороны обвиняют друг друга в применении тяжелой артиллерии. По данным Reuters, на данный момент в результате конфликта погиб 21 человек и сотни ранены. Примечательно, что среди погибших и раненых есть и мирные жители.



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