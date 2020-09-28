|
|
|
Закареишвили: И Армения, и Азербайджан должны знать, что Грузия не может поддержать ни одну из сторон
28.09.2020 16:42
И Армения, и Азербайджан должны знать, что Грузия не может подержать ни одну из сторон, - об этом бывший государственный министр Паата Закареишвили заявил в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».
По его словам, этот конфликт не затронет напрямую территорию Грузии.
«Если противостояние Армении и Азербайджана перерастет в более широкий региональный конфликт, это означает, что конфликт выйдет за пределы Карабаха, недалеко от Грузии, но я почти уверен, что это не затронет напрямую территорию Грузии. В Грузии, я уверен, обсуждение этого вопроса идет где-то в кабинетах, но, к сожалению, не идет непосредственно в Совете безопасности, потому что у нас реально нет Совета безопасности, он не функционирует», - сказал Паата Закареишвили.
Закареишвили пояснил, что Грузия - единственное государство в регионе, которое не имеет в этом противостоянии никакого интереса.
«Грузия пока что поступает более-менее правильно. Мы однозначно и четко говорим, что у нас есть два стратегических соседа, Турция и Азербайджан, но у нас очень добрососедское отношение к Армении. Исходя из этого, и Армения, и Азербайджан должны знать, что Грузия не может принять чью-либо сторону. Они также должны понимать, что Грузия - единственное государство в регионе, которое не имеет в этом противостоянии никакого интереса, кроме мира. Любой наш шаг в поддержку кого-либо еще более запутает ситуацию и я думаю, они это хорошо понимают», - сказал Закареишвили.
По словам бывшего госминистра, противостояние между Арменией и Азербайджаном продлится 4-5 дней.
Напомним, уже второй день в Нагорном Карабахе идет вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими военными. Стороны обвиняют друг друга в применении тяжелой артиллерии. По данным Reuters, на данный момент в результате конфликта погиб 21 человек и сотни ранены. Примечательно, что среди погибших и раненых есть и мирные жители.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна