

На выборах гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами

31.10.2020 10:51





На парламентских выборах 31 октября 2020 года гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.



По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), для проведения выборов в Грузии в полной готовности 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.



В едином списке избирателей 3 526 023 избирателя, в том числе 14 170 зарегистрированы за рубежом.



Население страны изберет парламент 10-го созыва. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.



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