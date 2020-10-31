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На выборах гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами
31.10.2020 10:51
На парламентских выборах 31 октября 2020 года гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), для проведения выборов в Грузии в полной готовности 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
В едином списке избирателей 3 526 023 избирателя, в том числе 14 170 зарегистрированы за рубежом.
Население страны изберет парламент 10-го созыва. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
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