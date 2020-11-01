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Оппозиция заявляет о массовой фальсификации результатов выборов
01.11.2020 12:08
По словам представителя партии «Единое национальное движение» Тины Бокучавы, ЦИК Грузии обнародовала предварительные результаты с опозданием из-за того, что продолжался процесс фальсификации выборов.
По её словам, оппозиция наиболее убедительно выиграла в крупных городах.
«Вчера всю ночь шла невероятная фальсификация выборов, из-за которой ЦИК пришлось беспрецедентно затянуть с объявлением результатов. Особенно это происходило в крупных городах, так как именно в крупных городах оппозиция победила наиболее убедительно. Так было и в Кутаиси, где победу одержал Григол Вашадзе, и сейчас ЦИК пытается отнять у него эту победу, но не только у него и «Единого национального движения», а грузинского народа. Выборы — самый мощный демократический инструмент, имеющийся у гражданина демократической страны, который хочет отнять Бидзина Иванишвили. Конечно, мы этого не допустим», — сказала Бокучава.
Тина Бокучава сообщила, что с оппозиционными партиями ведутся консультации по вопросу проведения новых выборов.
«Мы находимся в постоянной координации с другими оппозиционными партиями. Вы видели, как вчера ночью в активном режиме началась консультации. Сегодня мы продолжаем эти консультации, и я призываю всех, независимо от того, какой выбор они сделали, поддерживая оппозиционную партию, выйти на улицы сегодня в четыре часа дня, потому что сейчас самое главное — отстоять свой выбор.
«Национальное движение» считает, что на фоне такой фальсификации будет очень сложно легитимировать результаты этих выборов. Следовательно, мы ведем консультации с другими оппозиционными партиями о проведении новых выборов с новой избирательной администрацией. Если власть откажется от этого, то оппозиция откажется от участия в парламентской жизни, потому что это будет парламент, сформированный на основе сфальсифицированных выборов, а не на свободной воле грузинского народа», — заявила Тина Бокучава.
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