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Никол Пашинян поздравил Георгия Гахария с победой правящей команды на парламентских выборах


02.11.2020   20:26


Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского премьера Георгия Гахария с победой правящей команды на парламентских выборах и пожелал успехов. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.

По информации пресс-службы, сегодня состоялся телефонный разговор между Николом Пашиняном и Георгием Гахария.

«Стороны подчеркнули дружеские и добрососедские отношения между двумя странами», — отмечается в информации пресс-службы премьер-министра.

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