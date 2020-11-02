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Никол Пашинян поздравил Георгия Гахария с победой правящей команды на парламентских выборах
02.11.2020 20:26
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского премьера Георгия Гахария с победой правящей команды на парламентских выборах и пожелал успехов. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.
По информации пресс-службы, сегодня состоялся телефонный разговор между Николом Пашиняном и Георгием Гахария.
«Стороны подчеркнули дружеские и добрососедские отношения между двумя странами», — отмечается в информации пресс-службы премьер-министра.
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