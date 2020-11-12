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В резиденции посла США в Грузии проходят переговоры между властями и оппозицией
12.11.2020 17:42
В Тбилиси, в резиденции посла США в Грузии проходят переговоры властей и оппозиции. На встрече, кроме американского посла Келли Дегнан, присутствуют руководители дипломатических миссий ЕС и Франции.
От оппозиции в переговорах принимают участие представители всех оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах – Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Ирма Инашвили («Альянс патриотов»), Алеко Элисашвили («Граждане») и Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»).
Правящую партию «Грузинская мечта» на встрече представляет спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Это первые переговоры властей и оппозиции после парламентских выборов 31 октября.
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