

МВД: Семь человек задержаны на протестной акции у парламента в Тбилиси

02.03.2021 12:14





Семь человек были задержаны сегодня утром в ходе протестной акции у парламента Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Гражданские активисты, а также сторонники и лидеры оппозиции, которые требуют назначения досрочных парламентских выборов и освобождения «политических заключенных», пикетируют здание законодательного органа. Группы демонстрантов собрались у входов, чтобы встретить протестными слоганами и сигналами машины депутатов правящей партии «Грузинская мечта».



Неоднократно ситуация накалялась. Полицейские требовали, чтобы участники акции покинули проезжую часть и переместились на тротуар. Стычки происходили, когда сотрудники МВД начинали отодвигать активистов с дороги. Начались задержания. В итоге, семь человек были задержаны по статье 173 Кодекса Грузии об административных правонарушениях – неповиновение законному требованию полиции.



Протестующие заявляют, что в ходе задержаний полицейские действуют очень жестко, применяя физическую силу.



«Акция еще не началась, а их [протестующих] уже похитили. Это методы властей. Полицию превратили в службу охраны одного человека… Они защищают комфорт одного человека», — сказал один из лидеров партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.



Ситуация на месте остается напряженной. Пленарное заседание парламента пока что не началось. До сих пор там не было замечено автомобилей членов парламентского большинства. СМИ предполагают, что для того, чтобы избежать неудобства, они приехали на работу еще до начала акции, в 7-8 часов утра.



Оппозиция объявила о начале бессрочных протестов после полицейского штурма штаб-квартиры ЕНД и задержания ее председателя Ники Мелия 23 декабря. У парламента разбили палаточный городок, который стали центром протестной активности. Оппоненты властей намерены продолжать уличные акции до выполнения их требований.



Отменять митинги по причине возобновления переговоров с правящей командой в оппозиции не собираются. Они считают, что протесты помогут сделать политический диалог более продуктивным.



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