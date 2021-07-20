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Турция передала Министерству обороны Грузии спецтехнику
20.07.2021 11:27
Турция передала министерству обороны Грузии машины технического обслуживания. Об этом информацию распространяет министерство обороны.
По данным ведомства, министр обороны Грузии Джаншер Бурчуладзе, командующий силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Грузии Фатьма Джерен Язган присутствовали на официальном мероприятии передачи технического оборудования на автомобильной базе в Орхеви.
Как заявляют в Министерстве обороны, правительство Республики Турция передало силам обороны Грузии четыре единицы машин технического обслуживания производства BMC, крупнейшего производителя военной техники в Турции. Договор с BMC на поставку четырех машин для технического обслуживания был подписан в октябре 2020 года. Общая стоимость данного оборудования составила 866 400 долларов США.
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