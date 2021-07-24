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В Грузию прибыли американские военные для участия в учениях «Agile Spirit 2021»
24.07.2021 11:55
По информации Минобороны Грузии, продолжается подготовка к многонациональным военным учениям «Agile Spirit 2021». После доставки в порт Поти американской техники, задействованной в учениях, в международный аэропорт Тбилиси воздушным путем были доставлены вертолеты, а также и военнослужащие США, участвующие в «Agile Spirit 2021».
По данным Минобороны, вертолеты типа Black Hawk HH-60 были переброшены из Германии с военного аэродрома Rammstein. В период проведения учений вертолеты будут задействованы в компоненте медицинской эвакуации.
«Учения пройдут с 26 июля по 6 августа. Целью учений является повышение оперативной совместимости между подразделениями Альянса и стран-партнеров, улучшение и усиление оперативных возможностей в планировании и выполнении операций в многонациональной среде, развитие многонациональной готовности и сотрудничества в области безопасности», — заявили в Минобороны Грузии.
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