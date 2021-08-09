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В Тбилиси избита женщина-трансгендер – задержаны двое
09.08.2021 15:40
Двое человек задержаны в Тбилиси после нападения на трансгендерную женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Случай произошел в ночь на 9 августа возле тбилисского цирка. 30-летний А.К. и 33-летний А.М. обвиняются в насилии (побои), совершенном группой лиц.
Следствие установило, что «на почве нетерпимости по мотиву гендерной идентичности» они нанесли физические и словесные оскорбления 27-летней Дж.Ц..
Полицейские задержали обвиняемых «по горячим следам».
Следствие продолжается по подпункту «б» статьи 126-1 УК Грузии. Задержанным грозит до двух лет тюрьмы.
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