

В Тбилиси избита женщина-трансгендер – задержаны двое

09.08.2021 15:40





Двое человек задержаны в Тбилиси после нападения на трансгендерную женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Случай произошел в ночь на 9 августа возле тбилисского цирка. 30-летний А.К. и 33-летний А.М. обвиняются в насилии (побои), совершенном группой лиц.



Следствие установило, что «на почве нетерпимости по мотиву гендерной идентичности» они нанесли физические и словесные оскорбления 27-летней Дж.Ц..



Полицейские задержали обвиняемых «по горячим следам».



Следствие продолжается по подпункту «б» статьи 126-1 УК Грузии. Задержанным грозит до двух лет тюрьмы.



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