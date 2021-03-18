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С 1 апреля возобновят работу детские развлекательные центры и кинотеатры
18.03.2021 15:14
С 1 апреля возобновят работу детские развлекательные центры и кинотеатры, — об этом после заседания Координационного совета заявил глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
Как отметил Дарчиашвили, часть ограничений, действующих в стране в связи с пандемией, уже ослаблена.
«Сегодня Координационный совет принял решение о дальнейшем смягчении ограничений. С 1 апреля детские развлекательные центры и кинотеатры смогут возобновить работу с соблюдением регуляций. Уже с завтрашнего дня, 19 марта, в объектах питания будет разрешена живая музыка», — заявил Дарчиашвили.
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