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С 1 апреля возобновят работу детские развлекательные центры и кинотеатры


18.03.2021   15:14


С 1 апреля возобновят работу детские развлекательные центры и кинотеатры, — об этом после заседания Координационного совета заявил глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.

Как отметил Дарчиашвили, часть ограничений, действующих в стране в связи с пандемией, уже ослаблена.

«Сегодня Координационный совет принял решение о дальнейшем смягчении ограничений. С 1 апреля детские развлекательные центры и кинотеатры смогут возобновить работу с соблюдением регуляций. Уже с завтрашнего дня, 19 марта, в объектах питания будет разрешена живая музыка», — заявил Дарчиашвили.

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