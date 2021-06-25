

Гарибашвили: Соглашение между Арменией и Азербайджаном - важнейший успех нашей политики

25.06.2021 16:06





Важнейшим успехом нашей политики является достижение недавно соглашения между Арменией и Азербайджаном, при моем посредничестве и поддержке Соединенных Штатов. Это поистине беспрецедентное событие, которое подчеркивает нашу особую роль в обеспечении мира в регионе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время презентации в парламенте отчета о проделанной работе и десятилетнего плана развития страны.



Глава правительства заявил, что война в Нагорном Карабахе создала значительные трудности для всего региона. Для Грузии важны мир и стабильность в соседних странах. Правительство проводит политику сбалансированного и в то же время взаимовыгодного сотрудничества.



«Пользуясь случаем хочу поблагодарить лидеров обеих стран, президента Алиева и премьер-министра Пашиняна. Я заявляю о своей готовности продолжить этот процесс для достижения общего мира и стабильности», - сказал премьер-министр.



По словам Ираклия Гарибашвили, наряду с этим с Турцией ведется интенсивный диалог с целью углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства и других сферах.



«Доказательством успеха нашей международной политики является растущее представительство Грузии в международных организациях. Соотечественники, проживающие за рубежом, могут внести большой вклад в развитие страны, а также популяризацию Грузии на международном уровне. Нашим приоритетом является защита прав и законных интересов наших граждан за рубежом. В то же время, несмотря на пандемию, мы активно поддерживаем творческие группы и молодежь диаспоры, обучаем грузинскому языку, заботимся о культурных центрах и исторических памятниках. Особенно отрадно, что завершился первый этап реконструкции и восстановления поместья Левиль», - сказал Ираклий Гарибашвили.



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