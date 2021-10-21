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Михаил Саакашвили готов перейти в госпиталь - личный врач
21.10.2021 10:23
Личный врач бывший президента Грузии Михеила Саакашвили вышел из Руставского пенитенциарного учреждения №12.
По его словам, Михеил Саакашвили согласен на то, чтобы его госпитализировали, однако экс-президент не собирается прекращать голодовку.
«Михеил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Это, разумеется, не произойдет сегодня или завтра. Может в субботу-воскресенье, не знаю, когда это будет. Еще нужно решить какие-то маленькие вопросы с Минздравом и Минюстом. Это все я проясню завтра-послезавтра.
Перевод в госпиталь не означает, что президент больше не будет голодать, ни в коем случае. Он продолжает голодовку. О прекращении излишне говорить.
Я просмотрел его анализы, некоторые лучше, некоторые хуже», - заявил Николоз Кипиани.
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