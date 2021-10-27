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Саакашвили: С этой минуты я отказываюсь от всякого связанного с голодовкой лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований
27.10.2021 19:58
Бывший президент Михеил Саакашвили распространяет новое письмо из тюрьмы, обращаясь к начальнику 12-го пенитенциарного учреждения Зурабу Модебадзе.
В письме, с которым общественность ознакомил один из адвокатов Саакашвили, Дмитрий Садзаглишвили, отмечается, что Михеил Саакашвили отказывается от всякого связанного с голодовкой лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований.
«С этой минуты я отказываюсь от всякого связанного с голодовкой лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований. Я буду принимать только те лекарства, которые не связаны с голодовкой, пока вы не вернете комнате встреч первоначальный вид, и пока мне не будет дана возможность пользоваться своими процессуальными правами», - пишет Саакашвили.
Кроме того, по словам адвоката, сложившиеся обстоятельства указывают на то, что у властей есть план убийства Саакашвили.
«Я хочу подчеркнуть то обстоятельство, что начиная с проблем, создавшихся в связи с госпитализацией, продолжая созданием таких мелких, но очень значительных содержательных проблем, как лишение президента Саакашвили права на коммуникацию, эти обстоятельства реально указывают на то, что у властей есть план убийства Саакашвили. Как вы знаете, Михеил Саакашвили является личным узником Владимира Путина и соответственно, «Грузинская мечта» выполняла именно его задания», - заявил Садзаглишвили.
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